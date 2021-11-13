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Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:55 13.11.2021

Сегодня днем (в 14:15) на трассе «Симферополь – Джанкой» произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще двое получили травмы. Как уточнили в ГИБДД, авария случилась близ села Краснодольное.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

Водитель грузового автомобиля «Mercedes 519 cdi» не выбрал дистанцию до впереди идущего «Mercedes 190», водитель которого осуществлял поворот налево, в результате чего произошло столкновение. От удара «Mercedes 190» отбросило на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ — 211540. В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes 190» от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир отечественного авто с различными травмами госпитализированы, — рассказали в ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

Фото: ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой»: столкнулись два «Мерседеса» и ВАЗ

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