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Смертельное на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель KIA задремал за рулем
Фото: МВД по РК

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Джанкой». Водитель KIA задремал за рулем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:23 29.02.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла сегодня днем, в 12:30 на трассе «Симферополь – Джанкой».

Вблизи села Ермаково Джанкойского района, водитель автомобиля KIA RIO, 1962 года рождения, двигаясь со стороны в направлении Джанкоя, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства (в состоянии утомления), совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым транспортным средством «Renault T» 4×2, под управлением водителя, 1987 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля KIA RIO получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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