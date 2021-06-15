Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: погибла девушка-байкер

На трассе «Симферополь – Евпатория» произошло ДТП, в котором погибла 20-летняя мотоциклистка. Полиция проводит проверку. Пока известно, что девушка-байкер не справилась с управлением на мокром после дождя асфальте.

Водитель, по предварительным данным, допустила опрокидывание мотоцикла и, выехав за пределы проезжей части, ударилась о металлическое дорожное ограждение. В результате падения молодая женщина получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — цитирует пресс-службу МВД по РК «Российская газета» .



Еще одна подробность – смертельное ДТП произошло на скоростном участке отремонтированной четырехполосной трассы.