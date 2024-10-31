Смертельное ДТП на трассе «Симферополь — Евпатория»: под колеса автобуса попал пешеход

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь — Евпатория», в результате которого погиб пешеход. Авария произошла близ города Саки сегодня днем, в 17:05, на 48-м км трассы.

Водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1968 года рождения, двигаясь со стороны Евпатории в направлении города Саки, совершил наезд на неустановленного пешехода. Мужчина на вид 40-45 лет двигался навстречу автобусу по правой обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия, пассажир автобуса, 1960 года рождения обратился в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выяснятся.

Просмотры: 2 119