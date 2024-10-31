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Смертельное ДТП на трассе "Симферополь - Евпатория": под колеса автобуса попал пешеход
Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь — Евпатория»: под колеса автобуса попал пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:00 31.10.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь — Евпатория», в результате которого погиб пешеход. Авария произошла близ города Саки сегодня днем, в 17:05, на 48-м км трассы.

Водитель рейсового автобуса КАВЗ, 1968 года рождения, двигаясь со стороны Евпатории в направлении города Саки, совершил наезд на неустановленного пешехода. Мужчина на вид 40-45 лет двигался навстречу автобусу по правой обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия, пассажир автобуса, 1960 года рождения обратился в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выяснятся.

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