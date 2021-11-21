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Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: вечер в селе Добром не был добрым

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: вечер в селе Добром не был добрым

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:22 21.11.2021

Вечером в субботу, 20 ноября, на трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает 3652.ru.

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: вечер в селе Добром не был добрым

Авария случилась около 18:00 перед светофором в селе Доброе Симферопольского района. По предварительной информации, водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение. Также в аварию попал автомобиль «Mitsubishi». Очевидцы сообщают об одном погибшем в результате ДТП. Официальной информации пока что нет. Подробности происшествия уточняются.

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Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: вечер в селе Добром не был добрым

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