Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: вечер в селе Добром не был добрым

Вечером в субботу, 20 ноября, на трассе Симферополь-Ялта произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает 3652.ru .

Авария случилась около 18:00 перед светофором в селе Доброе Симферопольского района. По предварительной информации, водитель автомобиля KIA выехал на полосу встречного движения, спровоцировав столкновение. Также в аварию попал автомобиль «Mitsubishi». Очевидцы сообщают об одном погибшем в результате ДТП. Официальной информации пока что нет. Подробности происшествия уточняются.

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