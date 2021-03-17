Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»: внедорожник врезался в столб

Сегодня днем (в 14:50) на трассе «Симферополь – Ялта», в районе поселка Пушкино произошло ДТП, в котором погиб один человек, еще один – госпитализирован с тяжелыми травмами.

Водитель автомобиля «SsangYong Kyron» на закруглении дороги не справился с управлением, пересек встречную полосу и допустил выезд за пределы проезжей части влево, где столкнулся с препятствием – электроопорой. В результате ДТП погиб водитель внедорожника, пассажир получил травмы, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы. Полиция проводит проверку, направленную на выявление всех обстоятельств происшествия (есть предположение, что водителю стало плохо за рулем).