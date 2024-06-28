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Смертельное на трассе «Симферополь – Красноперекопск». Погибла пассажир «Лансера»

Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск». Погибла пассажир «Лансера»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:27 28.06.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск», в результате которого погибла женщина – пассажир легкового авто. Авария случилась накануне вечером (в 19:55) на 51-м км трассы, в Сакском районе.

Водитель 1992 года рождения управляя автомобилем «MITSUBISHI LANСER», двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, не учел дорожную обстановку, особенности и состояние транспортного средства, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир, 1976 года рождения смертельно травмирована. Водитель и трое пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2016 года рождения, госпитализированы в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

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Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Красноперекопск». Погибла пассажир «Лансера»

Фото: ГИБДД.

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