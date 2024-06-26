Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Николаевка». Погиб 18-летний парень

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Симферополь – Николаевка», в результате которого погиб молодой человек – водитель «Ланоса». Авария случилась сегодня днем, в 13:20, вблизи села Демьяновка.

Водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь в сторону Николаевки, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Киа Сид», после чего допустил съезд с дороги влево, с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (дерево). В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» смертельно травмирован, – сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о повышенной бдительности на дороге в жаркую погоду.

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