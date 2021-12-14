Смертельное ДТП на трассе «Таврида»… как повод задуматься о фатализме

Сегодня рано утром (около 7 часов) на трассе «Таврида», близ села Левадки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей… финалом которого стала еще одна авария, но со смертельным исходом.

Произошло столкновение автомобилей «Suzuki» и «Haval», в результате которого автомобили получили механические повреждения, – рассказали в ГИБД о первом столкновении.

А дальше события развивались по фатальному сценарию. После столкновения водитель автомобиля «Haval «пошел к автомобилю второго участника аварии. И тут мужчину сбила еще одна машина.

По возвращении к своему транспортному средству, при следовании по проезжей части, на него был совершен наезд водителем автомобиля «Opel Kadett». В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении, – уточнили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: МВД по РК, ВК, Автопартнер Крым.

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