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«Верево Сити»
Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: погиб водителей «ГАЗели»
Скриншот: ВК

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель «ГАЗели»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:07 05.08.2021

Закон парных случаев? Мы уже рассказывали о ДТП на трассе «Таврида», случившемся накануне вечером – «ГАЗель» врезалась в грузовик MAN. Водитель «ГАЗели» получил серьезные травмы, его извлекали из кабины спасатели МЧС.

Сегодня произошло похожее ДТП. И снова «ГАЗель» врезалась в грузовик. И снова водителя «ГАЗели» зажало в кабине. На месте аварии работали все оперативные службы… К сожалению, водитель погиб. Как уточнили в ГИБДД, ДТП произошло на участке трассы, близ села Приятное свидание.

Автомобиль марки «ГАЗель» врезался в военный грузовик, следующий в попутном направлении. В результате ДТП погиб водитель «ГАЗели», — сообщили в ГИБДД.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида»: погиб водитель «ГАЗели»

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