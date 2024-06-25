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Смертельное на трассе «Таврида». Погибла женщина – пассажир «Лады»

Смертельное ДТП на трассе «Таврида». Погибла женщина – пассажир «Лады»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:33 25.06.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в результате которого погибла 50-летняя женщина.  Авария случилась накануне днем, в 15:45 вблизи села Батальное.

Водитель, 1953 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигаясь со стороны Керчи в направлении города Феодосии, не справился с управлением в результате чего совершил наезд на препятствие с выездом за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажирка 1974 года смертельно травмирована. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида». Погибла женщина – пассажир «Лады»

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Смертельное ДТП на трассе «Таврида». Погибла женщина – пассажир «Лады»

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