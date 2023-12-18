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Смертельное на трассе «Ялта – Севастополь». Виновник – нетрезвый нарушитель

Смертельное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Виновник – нетрезвый нарушитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:44 18.12.2023

Накануне вечером (в 20:40) на трассе «Ялта – Севастополь» произошло ДТП, в котором пострадали три человека, один из них скончался на месте аварии.

Смертельное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Виновник – нетрезвый нарушитель

43-летний водитель, управляя автомобилем «Škoda Octavia», двигаясь со стороны Ялты в направлении Севастополя, на правом закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Golf», который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 38-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» от полученных травм скончался на месте ДТП, а 25-летний молодой человек и 22-летняя девушка получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. 

В отношении водителя «Škoda Octavia» на месте происшествия составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Ранее мужчина привлекался к ответственности за нарушения ПДД, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Виновник – нетрезвый нарушитель

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Ялты. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, проводится проверка.

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Смертельное ДТП на трассе «Ялта – Севастополь». Виновник – нетрезвый нарушитель

Фото: МВД по РК.

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