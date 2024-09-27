Смертельное ДТП на востоке Крыма: грузовик на повороте сбил велосипедиста

Госавтоинспекция Ленинского района Крыма проводит проверку по факту ДТП, в результате которого смертельно травмирован велосипедист. По информации правоохранителей, трагедия произошла сегодня днем, в 17:25 в селе Чистополье.

Водитель грузового автомобиля «Скания» при повороте налево при выезде с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении велосипедисту, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист 1965 года рождения, от полученных травм скончался на месте, — сообщили в ГИБДД.

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