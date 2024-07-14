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Смертельное на востоке : погиб ребенок — пассажир минивэна

Смертельное ДТП на востоке Крыма: погиб ребенок — пассажир минивэна

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:33 14.07.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района устанавливают обстоятельства ДТП на востоке Крыма, в котором погиб ребенок. Авария, унесшая жизнь 9-летней девочки, случилась сегодня днем, в 12:30 возле села Белинское, на автодороге «Керчь — Чистополье — Новоотрадное».

Водитель, 1984 года рождения, управляя транспортным средством «Опель Виваро» двигаясь в направлении с. Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир 2015 года рождения, смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров (в том числе 1 ребенок) получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Всего в минивэне кроме водителя находилось еще 9 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверку проводит и прокуратура Крыма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Смертельное ДТП на востоке Крыма: погиб ребенок - пассажир минивэна

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