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Смертельное на востоке : вечером под колеса «Шкоды» попал пешеход

Смертельное ДТП на востоке Крыма: вечером под колеса «Шкоды» попал пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:10 29.10.2023

Полиция устанавливает  обстоятельства ДТП в Ленинском районе Крыма, в котором погиб пешеход. Наезд произошел накануне вечером, в 20:45 на автодороге «Ленино – Мысовое».

Водитель, 1990 г.р., вблизи г. Щелкино, двигаясь по автодороге «Ленино-Мысовое» со стороны города Щелкино в направлении поселка Ленино, допустил наезд на пешехода, мужчину 1962 г.р., который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Смертельное ДТП на востоке Крыма: вечером под колеса «Шкоды» попал пешеход

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