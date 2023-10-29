Смертельное ДТП на востоке Крыма: вечером под колеса «Шкоды» попал пешеход

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Ленинском районе Крыма, в котором погиб пешеход. Наезд произошел накануне вечером, в 20:45 на автодороге «Ленино – Мысовое».
Водитель, 1990 г.р., вблизи г. Щелкино, двигаясь по автодороге «Ленино-Мысовое» со стороны города Щелкино в направлении поселка Ленино, допустил наезд на пешехода, мужчину 1962 г.р., который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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