Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

ДТП под Бахчисараем унесло жизнь молодой женщины. По информации ГИБДД, авария произошла накануне днем, около 17 часов на дороге «Береговое – Бахчисарай», в районе села Маловидного. Столкнулись легковые автомобили «Mercedes» и «Lada Granta».

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz», 1989 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны села Береговое в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Lada Granta». В результате аварии погиб 27-летняя пассажирка отечественного авто, 24-летний водитель получил травмы, — рассказали в ГИБДД.

На месте аварии работали все оперативные службы Полиция проводит проверку.

Фото: МВД по РК.

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