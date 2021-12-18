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Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:43 18.12.2021

ДТП под Бахчисараем унесло жизнь молодой женщины. По информации ГИБДД, авария произошла накануне днем, около 17 часов на дороге «Береговое – Бахчисарай», в районе села Маловидного. Столкнулись легковые автомобили «Mercedes» и «Lada Granta».

Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

Водитель автомобиля «Mercedes-Benz», 1989 года рождения, двигаясь по автодороге со стороны села Береговое в направлении Бахчисарая, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Lada Granta». В результате аварии погиб 27-летняя пассажирка отечественного авто, 24-летний водитель получил травмы, — рассказали в ГИБДД.

Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

На месте аварии работали все оперативные службы Полиция проводит проверку.

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Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

Фото: МВД по РК.

Смертельное ДТП под Бахчисараем. Погибла молодая женщина – пассажирка «Лады»

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