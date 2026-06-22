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Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло на трассе в Крыму
Фото: прокуратура Крыма/Tg, источник - Комсомольская правда Крым

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло на трассе в Крыму

Опубликовал: news-parser в ДТП в Крыму 12:06 22.06.2026

На трассе в Первомайском районе Крыма произошла авария с участием легкового авто и микроавтобуса, в результате которой погибли люди. Расследование обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура. Предварительно установлено, что 21 июня, двигаясь по трассе «Красноперекопск — Симферополь», водитель БМВ выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». В микроавтобусе находились 18 пассажиров, двое из них погибли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

источник: Комсомольская правда Крым

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