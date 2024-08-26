Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Смертельное ДТП у Крымского моста: женщина попала под колеса автобуса
актуально в республике
Смертельное у ского моста: женщина попала под колеса автобуса

Смертельное ДТП у Крымского моста: женщина попала под колеса автобуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:24 26.08.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи устанавливают обстоятельства ДТП у Крымского моста, в котором смертельно травмирован пешеход.

Водитель, 1966 года рождения, управляя рейсовым автобусом «Черноморское — Новороссийск» двигаясь со стороны Керчи в Новороссийск, совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части справа налево по ходу движения транспортному средству в не установленном месте. В результате ДТП пешеход, женщина, 1975 года рождения смертельно травмирован. В общественном транспорте никто не пострадал, – сообщили в ГИБДД.

Наезд случился 25 августа, в 17:40. Проверку проводят полиция и прокуратура. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Узнайте больше:  ДТП в крымском селе Кольчугино: пострадали подростки

Смертельное ДТП у Крымского моста: женщина попала под колеса автобуса

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.