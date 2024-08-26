Смертельное ДТП у Крымского моста: женщина попала под колеса автобуса

Сотрудники Госавтоинспекции Керчи устанавливают обстоятельства ДТП у Крымского моста, в котором смертельно травмирован пешеход.

Водитель, 1966 года рождения, управляя рейсовым автобусом «Черноморское — Новороссийск» двигаясь со стороны Керчи в Новороссийск, совершил наезд на пешехода, который передвигался по проезжей части справа налево по ходу движения транспортному средству в не установленном месте. В результате ДТП пешеход, женщина, 1975 года рождения смертельно травмирован. В общественном транспорте никто не пострадал, – сообщили в ГИБДД.