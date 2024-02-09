Смертельное ДТП в Алуште – перевернулась груженая фура

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Алуште, в результате которого погиб человек. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла на кольце у автовокзала.

Водитель фуры, двигаясь со стороны Ялты, в районе автовокзала Алушты на кольце по направлению к Симферополю, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, – рассказали в Госавтоинспекции.

43-летнего водителя зажало в кабине. Его извлекали сотрудники МЧС.

Деблокация была сложная. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Обстоятельства смертельного происшествия устанавливаются.

Фото: группа Вконтакте ЧП ЯЛТА (18+)