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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: легковушка и грузовик. Погибли три человека

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: легковушка и грузовик. Погибли три человека

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:39 06.02.2020

ДТП в Бахчисарайском районе произошло 6 февраля утром. Легковой автомобиль и грузовик на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (32 км + 200 м), между г.Бахчисарай и с.Новенькое, не разминулись около 8:30.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ЛАДА КАЛИНА», двигаясь со стороны Севастополя в направлении Симферополя, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло и произошло столкновение с грузовым автомобилем «MAN», двигавшимся со стороны Севастополя в сторону Симферополя. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ДОПОЛНЕНО: фото МЧС РК.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: легковушка и грузовик. Погибли три человека

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: легковушка и грузовик. Погибли три человека

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: легковушка и грузовик. Погибли три человека

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