Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе – погибла девушка – водитель «Daewoo»

Сегодня утром (около 11:30) в Бахчисарайском районе, на дороге «Железнодорожное – Соколиное» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Daewoo Kalos» и «Hyundai Santa Fe». К сожалению, в этой аварии погибла девушка — водитель одной из машин.

На месте аварии работали все оперативные службы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Сразу после Танкового в сторону Ай-Петри. 2 машины. Проезжал там около 12 дня.. Все пострадавшие еще были в транспортных средствх… В синей машине девушка водитель была зажата сильно без признаков жизни… Молодая девушка была за рулем. Поворот резала… Девушка погибла, — из обсуждения ДТП очевидцами в группе ВК Автопартнер Крым.

Официальной информации об этом ДТП пока нет.