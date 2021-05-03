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Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе – погибла девушка – водитель «Daewoo»
Фото: ВК, Автопартнер Крым, Сергей Лукашев

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе – погибла девушка – водитель «Daewoo»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:58 03.05.2021

Сегодня утром (около 11:30) в Бахчисарайском районе, на дороге «Железнодорожное – Соколиное» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Daewoo Kalos» и «Hyundai Santa Fe». К сожалению, в этой аварии погибла девушка — водитель одной из машин.

На месте аварии работали все оперативные службы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Сразу после Танкового в сторону Ай-Петри. 2 машины.

Проезжал там около 12 дня.. Все пострадавшие еще были в транспортных средствх… В синей машине девушка водитель была зажата сильно без признаков жизни…

Молодая девушка была за рулем. Поворот резала…

Девушка погибла, — из обсуждения ДТП очевидцами в группе ВК Автопартнер Крым.

Официальной информации об этом ДТП пока нет.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе – погибла девушка – водитель «Daewoo»

Фото: ВК, Автопартнер Крым, Сергей Лукашев

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе – погибла девушка – водитель «Daewoo»

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