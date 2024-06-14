Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Погиб 53-летний водитель «Жигулей». Авария произошла сегодня утром, в 9:40 на съезде с трассы «Таврида» на Новопавловку.

Водитель, 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2106, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Севастополя, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн» под управлением водителя, 1993 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель ВАЗ 2106 смертельно травмирован. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Форд Фьюжн» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.