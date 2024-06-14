Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе
актуально в республике
Смертельное в Бахчисарайском районе
Фото: ГИБДД

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:08 14.06.2024

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Погиб 53-летний водитель «Жигулей». Авария произошла сегодня утром, в 9:40 на съезде с трассы «Таврида» на Новопавловку.

Водитель, 1971 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2106, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Севастополя, допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн» под управлением водителя, 1993 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель ВАЗ 2106 смертельно травмирован. Несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Форд Фьюжн» получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района и следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе

Фото: ГИБДД

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.