Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей, которое произошло на автодороге в Белогорском районе.

По предварительным данным, 1 июня около 14 часов на автодороге Белогорск-Феодосия водитель автомобиля «Ситроен» в условиях дождливой погоды не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ с полуприцепом. В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля Ситроен и его 33-летний пассажир смертельно травмированы. На месте катастрофы работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения на автотрассе, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым