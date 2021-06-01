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Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку

Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 18:22 01.06.2021

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового и грузового автомобилей, которое произошло на автодороге в Белогорском районе.

По предварительным данным, 1 июня около 14 часов на автодороге Белогорск-Феодосия водитель автомобиля «Ситроен» в условиях дождливой погоды не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ с полуприцепом. В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля Ситроен и его 33-летний пассажир смертельно травмированы. На месте катастрофы работали наряды ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения на автотрассе, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Смертельное ДТП в Белогорском районе. Полиция проводит проверку

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