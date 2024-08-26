Смертельное ДТП в Белогорском районе Крыма — водитель «Форда» не справился с управлением

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Белогорском районе Крыма, в результате которого погиб пассажир иномарки. Смертельная авария случилась накануне днем (в 17 часов) на 171 км трассы «Таврида».

Водитель автомобиля марки «Форд Эскейш», двигаясь со стороны г. Симферополя в направлении г. Феодосия, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части вправо, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля 1955 года рождения смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.