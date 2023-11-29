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Смертельное в Белогорском районе: под колесами легковушки погиб пешеход

Смертельное ДТП в Белогорском районе: под колесами легковушки погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:00 29.11.2023

Сегодня, в 17:50 в Белогорском районе Крыма, на автодороге «Трасса «Таврида» — Анновка», на территории села Литвиненково произошло ДТП, в котором погиб человек.

Водитель автомобиля «Daewoo», 1999 года рождения, двигаясь в направлении с. Анновка, допустила наезд на пешехода 1955 года рождения, который переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП в Белогорском районе: под колесами легковушки погиб пешеход

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Смертельное ДТП в Белогорском районе: под колесами легковушки погиб пешеход

Фото: МВД по РК.

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