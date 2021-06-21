Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Черноморском районе, в котором погиб водитель автомобиля.

По предварительным данным, 19 июня, в 19:20 на автодороге «Черноморское – Евпатория», 28-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь со стороны г. Евпатории в направлении пгт. Черноморское, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Kia К5».

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Golf» был смертельно травмирован, его пассажир, а также 38-летний водитель второго автомобиля получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в МВД по РК.