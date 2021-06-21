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Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:44 21.06.2021

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Черноморском районе, в котором погиб водитель автомобиля.

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

По предварительным данным, 19 июня, в 19:20 на автодороге «Черноморское – Евпатория», 28-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь со стороны г. Евпатории в направлении пгт. Черноморское, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Kia К5».

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Golf» был смертельно травмирован, его пассажир, а также 38-летний водитель второго автомобиля получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

На месте аварии работал наряд ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения в месте аварии.

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Фото: МВД по РК.

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

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