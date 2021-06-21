Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Черноморском районе, в котором погиб водитель автомобиля.
По предварительным данным, 19 июня, в 19:20 на автодороге «Черноморское – Евпатория», 28-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь со стороны г. Евпатории в направлении пгт. Черноморское, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Kia К5».
В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Golf» был смертельно травмирован, его пассажир, а также 38-летний водитель второго автомобиля получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, — сообщили в МВД по РК.
На месте аварии работал наряд ГИБДД, организовано регулирование дорожного движения в месте аварии.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
Фото: МВД по РК.
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