Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма: водитель не справился с управлением

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Черноморском районе Крыма. В этой аварии погиб водитель легкового автомобиля.

8 августа, в 22:40 на автодороге «Далекое — Знаменское — Песчаный карьер» водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем «Skoda Rapid», двигаясь со стороны с. Новоивановка в сторону с. Медведево, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево по ходу движения, допустив наезд на препятствие (дерево), с последующим опрокидыванием, — сообщили в ГИБДД.