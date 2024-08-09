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Смертельное в Черноморском районе : водитель не справился с управлением

Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма: водитель не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:34 09.08.2024

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Черноморском районе Крыма. В этой аварии погиб водитель легкового автомобиля.

8 августа, в 22:40 на автодороге «Далекое — Знаменское — Песчаный карьер» водитель, 1958 года рождения, управляя автомобилем «Skoda Rapid», двигаясь со стороны с. Новоивановка в сторону с. Медведево, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево по ходу движения, допустив наезд на препятствие (дерево), с последующим опрокидыванием, — сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Rapid» смертельно травмирован. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать подробные обстоятельства происшествия.

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Смертельное ДТП в Черноморском районе Крыма: водитель не справился с управлением

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