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Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:49 27.04.2022

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Джанкое, в котором погиб 64-летний водитель.

Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

По предварительным данным, 26.04.2022 года в г. Джанкой на пересечении ул. Нестерова и Джанкойской, водитель автомобиля «Ауди», допустил выезд на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос». В результате ДТП, водитель автомобиля «Шевроле Ланос», 1958 года рождения смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Фото: МВД по РК.

 

 

 

 


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