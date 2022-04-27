Смертельное ДТП в Джанкое – погиб 64-летний водитель

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Джанкое, в котором погиб 64-летний водитель.

По предварительным данным, 26.04.2022 года в г. Джанкой на пересечении ул. Нестерова и Джанкойской, водитель автомобиля «Ауди», допустил выезд на полосу встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос». В результате ДТП, водитель автомобиля «Шевроле Ланос», 1958 года рождения смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.