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«Верево Сити»
Смертельное ДТП в Джанкойском районе: погиб водитель «Тойоты»
Иллюстрация: ВК

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: погиб водитель «Тойоты»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:35 24.07.2021

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Джанкойском районе, в котором погиб один человек и еще двое получили повреждения.

Водитель автомобиля «Toyota Auris», двигаясь по автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск», вблизи села Новая Жизнь не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Mercedes-Benz C230», который остановился на проезжей части на запрещающий (красный) сигнал светофора в месте, где проводятся дорожные работы, — сообщили в ГИБДД.

Далее последовал «эффект домино» — «Mercedes» столкнулся со стоящим впереди автомобилем ВАЗ 21063, тот, в свою очередь, врезался в еще один ВАЗ, который после этого въехал в находившийся впереди КАМАЗ. Итог ДТП – трагичен: водитель автомобиля «Toyota» погиб, водитель «Mercedes» и водитель ВАЗ 21063 получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: погиб водитель «Тойоты»

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