Смертельное ДТП в Джанкойском районе. Мотоциклист ответит за гибель пешехода

В Джанкойском районе перед судом предстанет мужчина, по обвинению в совершения ДТП, в результате которого погиб человек.

Джанкойская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он обвиняется по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортным средством), — сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что в конце октября прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял мотоциклом «ИЖ-Ю-5к». Двигаясь по автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск», вблизи села Кондратьево мужчина выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на пешехода, двигавшегося по обочине справа по ходу движения мотоцикла. В результате ДТП пешеход скончался.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.