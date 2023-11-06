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Смертельное в Джанкойском районе: погиб пешеход

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: погиб пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:48 06.11.2023

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Джанкойском районе. Как уточнили в ГИБДД, трагедия случилась накануне вечером, в 22:30 на трассе «Таврида» — Джанкой – Красноперекопск».

Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», гражданин, 1996 г.р., двигаясь со стороны г. Джанкой в направлении г. Феодосия, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на пешехода, мужчину, 1982 г.р.,  который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пешеход получили телесные повреждения. Он был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, — сообщили в МВД по РК.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Смертельное ДТП в Джанкойском районе: погиб пешеход

Фото: МВД по РК.

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