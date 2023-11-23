Смертельное ДТП в Джанкойском районе. Погиб водитель ВАЗа

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Джанкойском районе, в результате которого погиб человек. Авария случилась сегодня утром (в 9:05) на автодороге «Комсомольское — Завет-Ленинское».
Водитель, 1970 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», не справился с управлением в связи с чем, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 под управлением 44-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2110 был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму