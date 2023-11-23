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Смертельное в Джанкойском районе. Погиб водитель ВАЗа

Смертельное ДТП в Джанкойском районе. Погиб водитель ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:20 23.11.2023

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Джанкойском районе, в результате которого погиб человек. Авария случилась сегодня утром (в 9:05) на автодороге «Комсомольское — Завет-Ленинское».

Водитель, 1970 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai», не справился с управлением в связи с чем, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 под управлением 44-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2110 был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП в Джанкойском районе. Погиб водитель ВАЗа

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Джанкойского района. По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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