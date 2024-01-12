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Смертельное в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:14 12.01.2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Джанкойском районе. Трагедия случилась сегодня днем. Около 13:00, близ села Майское на 94-м км автодороги «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск».

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe», 1978 года рождения, двигаясь в направлении города Джанкоя, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на препятствие (дерево). В результате удара водитель был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Смертельное ДТП в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Фото: МВД по РК.

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