Смертельное ДТП в Джанкойском районе: водитель не справился с управлением

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Джанкойском районе. Трагедия случилась сегодня днем. Около 13:00, близ села Майское на 94-м км автодороги «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск».

Водитель автомобиля «Hyundai Santa Fe», 1978 года рождения, двигаясь в направлении города Джанкоя, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево, где совершил наезд на препятствие (дерево). В результате удара водитель был смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.