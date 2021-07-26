Смертельное ДТП в Ялте: в столкновении с трактором погиб водитель мопеда

Полиция проводят проверку по факту ДТП в Ялте, в котором погиб водитель мопеда. Авария произошла сегодня утром, в 11:28.
В Ялте, на ул. Дарсановская водитель мопеда «Honda Dio» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП водитель мопеда смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.
По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
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