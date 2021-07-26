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Смертельное ДТП в Ялте: в столкновении с трактором погиб водитель мопеда
Фото: AMS Yalta / Telegram

Смертельное ДТП в Ялте: в столкновении с трактором погиб водитель мопеда

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 19:16 26.07.2021

Полиция проводят проверку по факту ДТП в Ялте, в котором погиб водитель мопеда. Авария произошла сегодня утром, в 11:28.

В Ялте, на ул. Дарсановская водитель мопеда «Honda Dio» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трактором-погрузчиком. В результате ДТП водитель мопеда смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.

По результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Смертельное ДТП в Ялте: в столкновении с трактором погиб водитель мопеда

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