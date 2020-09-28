Смертельное ДТП в Керчи: иномарка врезалась в столб

Накануне поздно вечером в Керчи произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина.

Водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь по улице Войкова со стороны улицы Розы Люксембург в направлении улицы Казакова, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на препятствие — опору линий электропередач, — сообщили в ГИБДД.

Иномарка двигалась со стороны политехнического колледжа в сторону центра. Со слов очевидцев, водитель ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением и автомобиль занесло. В результате этого маневра машина влетела в столб, — поясняет издание КерчьИНФО .

От полученных травм водитель скончался на месте. По факту смертельного ДТП в Керчи полиция проводит проверку.

Фото: КерчьИНФО.