Смертельное ДТП в Керчи: иномарка врезалась в столб

Накануне поздно вечером в Керчи произошло ДТП, в котором погиб 31-летний мужчина.
Водитель автомобиля «Volkswagen Golf», двигаясь по улице Войкова со стороны улицы Розы Люксембург в направлении улицы Казакова, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на препятствие — опору линий электропередач, — сообщили в ГИБДД.
Иномарка двигалась со стороны политехнического колледжа в сторону центра. Со слов очевидцев, водитель ехал на высокой скорости, из-за чего не справился с управлением и автомобиль занесло. В результате этого маневра машина влетела в столб, — поясняет издание КерчьИНФО.
От полученных травм водитель скончался на месте. По факту смертельного ДТП в Керчи полиция проводит проверку.
Фото: КерчьИНФО.
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