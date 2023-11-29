Смертельное ДТП в Керчи: погибла женщина-пешеход

Сегодня утром (в 7:25) в Керчи произошло ДТП, в котором погибла 73-летняя, переходившая дорогу неподалеку от «зебры». В обстоятельствах наезда разбираются правоохранители.

Водитель автомобиля «Волга», 1962 года рождения, двигаясь по ул. Чкалова в направлении ул. Шлагбаумской, за нерегулируемым пешеходным переходом вблизи детской поликлиники совершил наезд на женщину-пешехода, 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.