Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма. Погибших — несколько

Участники ДТП в Кировском районе Крыма — два легковых автомобиля. Столкнулись лоб в лоб.

Пострадало четыре человека, трое из них погибли. На месте работает бригада («скорой»), — цитирует Крыминформ директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

Вместе с тем, по этому ДТП поступает противоречивая информация: так, «Интерфакс» — со ссылкой на информированный источник сообщил:

В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли.

По данным агентства, все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, сейчас проводится их деблокация.