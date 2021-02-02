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Иллюстрация: mchs.rk.gov.ru

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма. Погибших — несколько

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 02.02.2021

Участники ДТП в Кировском районе Крыма — два легковых автомобиля. Столкнулись лоб в лоб.

Пострадало четыре человека, трое из них погибли. На месте работает бригада («скорой»), — цитирует Крыминформ директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко.

Вместе с тем, по этому ДТП поступает противоречивая информация: так, «Интерфакс» — со ссылкой на информированный источник сообщил:

В результате лобового столкновения легковых Skoda Fabia, в котором находилось два человека, и Lada (ВАЗ) Priora, в котором находилось пять человек, пострадали семь человек, четыре из них погибли.

По данным агентства, все погибшие находились в автомобиле ВАЗ, сейчас проводится их деблокация.

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма. Погибших - несколько

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