Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе. Как уточнили в ГИБДД, авария, в которой погиб молодой водитель легкового авто, произошла накануне вечером на дороге «Феодосия – Джанкой», в районе поворота на Кировское.

Водитель автомобиля ВАЗ21112, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Scania», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, — сообщили в ГИБДД.

Проверка продолжается. Одна из версий – водитель легковушки заснул за рулем.

Фото: ВК Инцидент Крым и Автопартнер Крым.