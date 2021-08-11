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Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:40 11.08.2021

Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Кировском районе. Как уточнили в ГИБДД, авария, в которой погиб молодой водитель легкового авто, произошла накануне вечером на дороге «Феодосия – Джанкой», в районе поворота на Кировское.

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Водитель автомобиля ВАЗ21112, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Scania», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Проверка продолжается. Одна из версий – водитель легковушки заснул за рулем.

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

Фото: ВК Инцидент Крым и Автопартнер Крым.

 

Смертельное ДТП в Кировском районе Крыма: ВАЗ столкнулся с грузовиком

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