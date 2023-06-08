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Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма – погиб мотоциклист

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма – погиб мотоциклист

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:16 08.06.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария, унесшая жизнь мотоциклиста, произошла накануне вечером (в 19:20) на автодороге «Октябрьское – Садовое», вблизи села Искра.

Водитель автомобиля ВАЗ 2112, двигаясь со стороны Октябрьского в направлении Садового, при осуществлении поворота налево (на полевую дорогу) не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Yamaha», двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла «Yamaha», 1982 года рождения, получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма – погиб мотоциклист

По факту смертельного ДТП проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

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Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма – погиб мотоциклист

Фото: МВД по РК.

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