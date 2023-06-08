Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма – погиб мотоциклист

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. Авария, унесшая жизнь мотоциклиста, произошла накануне вечером (в 19:20) на автодороге «Октябрьское – Садовое», вблизи села Искра.

Водитель автомобиля ВАЗ 2112, двигаясь со стороны Октябрьского в направлении Садового, при осуществлении поворота налево (на полевую дорогу) не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом «Yamaha», двигавшемся в попутном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла «Yamaha», 1982 года рождения, получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.