Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибли водитель и пассажир «Жигулей»

Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибли два человека. Смертельная авария произошла сегодня днем (в 13:40) в районе села Пятихатка.

70-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21063, двигаясь со стороны с. Пятихатка в направлении с. Менделеево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения, где совершил занос с последующим выездом на правую обочину с наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель и один из пассажиров автомобиля смертельно травмированы. Второй пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.