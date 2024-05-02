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Смертельное в Красногвардейском районе : погибли водитель и пассажир «Жигулей»

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибли водитель и пассажир «Жигулей»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:05 02.05.2024

Еще один человек получил серьезные травмы.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП в Красногвардейском районе, в котором погибли два человека. Смертельная авария произошла сегодня днем (в 13:40) в районе села Пятихатка.

70-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21063, двигаясь со стороны с. Пятихатка в направлении с. Менделеево не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего  допустил выезд за пределы проезжей части влево по ходу движения, где совершил занос с последующим выездом на правую обочину с наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель и  один из пассажиров автомобиля  смертельно травмированы. Второй пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибли водитель и пассажир «Жигулей»

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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Смертельное ДТП в Красногвардейском районе Крыма: погибли водитель и пассажир «Жигулей»

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