Смертельное ДТП в Красноперекопском районе Крыма. Полиция проводит проверку

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Красноперекопском районе, в результате которого погибла 31-летняя местная жительница – водитель автомобиля, а 50-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Авария произошла накануне утром на 4-м км дороги «Джанкой – Армянск».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Kia Sorento» не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и допустила опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончалась на месте. Пассажир получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома ребер. Пострадавшая направлена в ближайшую городскую больницу, — отметили в ГИБДД.

Полицейскими проводится ряд экспертиз, в том числе автотехнические и трассологические. По факту происшествия назначена проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством. Одна из версий аварии – водитель «уходила» от столкновения с грузовиком.