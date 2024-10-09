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Смертельное ДТП в крымском поселке Первомайское: водитель не заметил пешехода

Смертельное ДТП в крымском поселке Первомайское: водитель не заметил пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:54 09.10.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Кировского района выясняют обстоятельства смертельного ДТП в пгт Первомайское, в результате которого погибла 65-летняя женщина.

8 октября, в  07:28 водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь по автодороге «Приветное — Первомайское» в черте населенного пункта село Первомайское Кировского района, со стороны улицы Пролетарской в сторону улицы Советская, осуществила наезд на пешехода, 1959 года рождения, которая пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летний пешеход смертельно травмирована, — сообщили в ГИБДД.

Проводится проверка, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Смертельное ДТП в крымском поселке Первомайское: водитель не заметил пешехода

Фото: ГИБДД.

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