Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

Накануне поздно вечером в Крыму, под Белогорском произошло ДТП, в котором погиб пассажир отечественной легковушки. По информации ГИБДД, авария произошла в селе Курское, на улице Южной.

На левом закруглении дороги водитель ВАЗ 21154 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево. В результате пассажир, 1982 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Водитель ВАЗа госпитализирован. Предварительно, причиной смертельного ДТП стал неверный скоростной режим. У погибшего мужчины (по данным соцстей) осталось трое несовершеннолетних детей.

Все фото: Александр Печерский, ВК, Автопартнер Крым.