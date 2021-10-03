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Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 03.10.2021

Накануне поздно вечером в Крыму, под Белогорском произошло ДТП, в котором погиб пассажир отечественной легковушки. По информации ГИБДД, авария произошла в селе Курское, на улице Южной.

Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

На левом закруглении дороги водитель ВАЗ 21154 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и врезался в дерево. В результате пассажир, 1982 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

Водитель ВАЗа госпитализирован. Предварительно, причиной смертельного ДТП стал неверный скоростной режим. У погибшего мужчины (по данным соцстей) осталось трое несовершеннолетних детей.

Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

Все фото: Александр Печерский, ВК, Автопартнер Крым.

Смертельное ДТП в Крыму, под Белогорском: погиб пассажир ВАЗа

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