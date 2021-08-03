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Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 03.08.2021

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Ленинском районе, в котором погибла женщина. Уточняется, что авария произошла накануне вечером (в 19:40) на автодороге «Челядиново — Заветное».

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Водитель автомобиля «Peugeot 308», двигаясь со стороны с. Заветное в направлении Керчи, не справился с управлением в результате допустил выезд за пределы проезжей части вправо по ходу движения, совершив наезд на препятствие – автобусную остановку. В результате ДТП водитель автомобиля «Peugeot 308» смертельно травмирован, — сообщили в ГИБДД.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

Фото: МВД по РК.

Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма: погибла женщина -водитель «Пежо»

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