Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма – погиб мотоциклист

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ленинском районе Крыма. Авария, унесшая жизнь 47-летнего водителя мотоцикла, случилась накануне вечером, в 20:20 на 20-м км автодороги «Трасса «Таврида» — Золотое».

Водитель, 1977 года рождения, управляя мотоциклом «GEON», двигаясь со стороны с. Новоотрадное в направлении с. Золотое, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель мотоцикла смертельно травмирован. Несовершеннолетний пассажир транспортного средства, 2015 года рождения, госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.