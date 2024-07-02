Смертельное ДТП в Ленинском районе Крыма – погиб мотоциклист

Несовершеннолетний пассажир – в больнице.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ленинском районе Крыма. Авария, унесшая жизнь 47-летнего водителя мотоцикла, случилась накануне вечером, в 20:20 на 20-м км автодороги «Трасса «Таврида» — Золотое».
Водитель, 1977 года рождения, управляя мотоциклом «GEON», двигаясь со стороны с. Новоотрадное в направлении с. Золотое, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением в результате чего совершил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием.
В результате происшествия водитель мотоцикла смертельно травмирован. Несовершеннолетний пассажир транспортного средства, 2015 года рождения, госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре Республики Крым.
Фото: ГИБДД.
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С тегами: ДТП в Крыму