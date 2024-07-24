Смертельное ДТП в Нижнегорском районе Крыма: водитель уснул за рулем… но погиб не он

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Нижнегорском районе Крыма. Трагедия произошла этой ночью (в 1:15) на автодороге «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск», вблизи села Межевое.

Водитель автомобиля «LADA GRANTA», 2004 года рождения, допустил сон за рулем, в следствии чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «DAEWOO NEXIA» под управлением водителя, 1996 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «DAEWOO NEXIA» был смертельно травмирован. Пассажир «DAEWOO NEXIA», а также водитель и пассажир автомобиля «LADA GRANTA» получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП в настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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