Смертельное ДТП в Первомайском районе Крыма. Грузовики все "летают"...

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Первомайском районе Крыма, в результате которого погиб человек. Авария случилась сегодня днем, в 13:15 на 60-м км трассы «Симферополь – Красноперекопск».

Водитель, 1989 года рождения, управляя грузовым транспортным средством «Ман», двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, не осуществляя постоянного контроля за дорожным движением, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля который осуществлял объезд «Газель Некст» (который осуществлял дорожные работы, а именно нанесение дорожной разметки), в результате чего осуществил столкновение с «Камаз» с полуприцепом под управлением гражданина, 2003 года рождения, который в результате столкновения продолжил инерционное движения и осуществил столкновение с «Дэу Нексия» последующим столкновением с автомобилем «Газель Некст», — уточнили обстоятельства ДТП в ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Дэо Нексия» была смертельно травмирована. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что данное ДТП послужило причиной серьезного затора на трассе, транспорт был перенаправлен в объезд, через полевую дорогу села Каштановка.

Фото: ГИБДД.