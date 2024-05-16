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Смертельное в Первомайском районе . Грузовики все «летают»…

Смертельное ДТП в Первомайском районе Крыма. Грузовики все «летают»…

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:37 16.05.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Первомайском районе Крыма, в результате которого погиб человек. Авария случилась сегодня днем, в 13:15 на 60-м км трассы «Симферополь – Красноперекопск».

Водитель, 1989 года рождения, управляя грузовым транспортным средством «Ман», двигаясь в направлении Красноперекопска из Симферополя, не осуществляя постоянного контроля за дорожным движением, не выбрав безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля который осуществлял объезд «Газель Некст» (который осуществлял дорожные работы, а именно нанесение дорожной разметки), в результате чего осуществил столкновение с «Камаз» с полуприцепом под управлением гражданина, 2003 года рождения, который в результате столкновения продолжил инерционное движения и осуществил столкновение с «Дэу Нексия» последующим столкновением с автомобилем «Газель Некст», — уточнили обстоятельства ДТП в ГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Дэо Нексия» была смертельно травмирована.  На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Отметим, что данное ДТП послужило причиной серьезного затора на трассе, транспорт был перенаправлен в объезд, через полевую дорогу села Каштановка.

Смертельное ДТП в Первомайском районе Крыма. Грузовики все "летают"...

Фото: ГИБДД.

 

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