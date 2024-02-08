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Смертельное в Сакском районе: грузовик сбил пожилого пешехода

Смертельное ДТП в Сакском районе: грузовик сбил пожилого пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:27 08.02.2024

Полиция устанавливает обстоятельства вечернего ДТП на автодороге «Евпатория – Мирный», в результате которого погиб человек. Как уточнили в ГИБДД, смертельный наезд произошел 7 февраля, в 19:10 в Сакском районе, вблизи с. Молочное.

Водитель грузового автомобиля ЗИЛ, 1973 г.р., двигаясь в направлении с. Молочное, не учел дорожную обстановку, допустил наезд на пешехода, 1957 г.р., который двигался во встречном направлении по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, не имея на одежде световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что наличие световозвращающих на одежде пешехода увеличивает его видимость на дороге в темное время суток в несколько раз и помогает водителю своевременно заметить его на дороге для предотвращения наезда.

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Смертельное ДТП в Сакском районе: грузовик сбил пожилого пешехода

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