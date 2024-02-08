Смертельное ДТП в Сакском районе: грузовик сбил пожилого пешехода

Полиция устанавливает обстоятельства вечернего ДТП на автодороге «Евпатория – Мирный», в результате которого погиб человек. Как уточнили в ГИБДД, смертельный наезд произошел 7 февраля, в 19:10 в Сакском районе, вблизи с. Молочное.

Водитель грузового автомобиля ЗИЛ, 1973 г.р., двигаясь в направлении с. Молочное, не учел дорожную обстановку, допустил наезд на пешехода, 1957 г.р., который двигался во встречном направлении по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля, не имея на одежде световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что наличие световозвращающих на одежде пешехода увеличивает его видимость на дороге в темное время суток в несколько раз и помогает водителю своевременно заметить его на дороге для предотвращения наезда.