Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма: автомобиль врезался в дерево и загорелся

Сегодня утром в Сакском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Как уточнили в ГИБДД, авария случилась в 7:30, близ села Молочное

Водитель автомобиля ЗАЗ «Lanos» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево, после чего загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ получил травмы и погиб в горящем автомобиле до приезда спецслужб. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, — сообщили в МВД по РК.