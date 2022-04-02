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Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма: автомобиль врезался в дерево и загорелся
Фото: МВД по РК

Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма: автомобиль врезался в дерево и загорелся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:44 02.04.2022

Сегодня утром в Сакском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля. Как уточнили в ГИБДД, авария случилась в 7:30, близ села Молочное

Водитель автомобиля ЗАЗ «Lanos» не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево, после чего загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля ЗАЗ получил травмы и погиб в горящем автомобиле до приезда спецслужб. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД, — сообщили в МВД по РК.

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

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