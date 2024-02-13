Смертельное ДТП в Севастополе: грузовик сбил 84-летнюю женщину

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Севастополе, в результате которого погибла 84-летняя женщина-пешеход. Как уточнили в региональном УМВД, трагедия произошла сегодня днем (в 12:20) на улице Токарева.

В районе дома № 13 по улице Токарева 51-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes Benz» произвел наезд на 84-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщили в полиции.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины дорожного происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.